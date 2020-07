Bari, De Laurentiis: "Io e Sticchi Damiani abbiamo un piano per riaprire gli stadi in sicurezza"

Nel corso di una diretta Facebook il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato dell’apertura degli stadi dicendo che bisogna prendere al balzo il momento positivo della curva dei contagi per poter rivedere i tifosi sugli spalti: “Ringrazio il presidente Sticchi Damiani, abbiamo preparato insieme un protocollo, con la supervisione di tre scienziati. Non entro nel merito dei dettagli, eccessivamente tecnici. Emiliano (presidente della Regione Puglia NdR) si è subito messo in moto per supportare il programma, il Governo e le Federazioni sono già sensibilizzati, e stanno già lavorando alla possibile riapertura degli stadi. - continua De Laurentiis come riporta Tuttobari.it - Gli stadi hanno norme restrittive, possiamo applicare dei distanziamenti ben controllati. Il nostro paese è in una curva molto positiva, è importante riaprire. Mi auguro che questo protocollo possa spingere per la riapertura degli stadi".