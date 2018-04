Bari, Giancaspro: "Scalmanati hanno turbato il nostro pre-gara"

© foto di Federico Gaetano

Tensione prima del match tra Pescara-Bari con alcuni tifosi protagonisti di gravi intemperanze nei confronti del club pugliese. A Sky Sport, parla il presidente della società biancorossa, Antonio Giancaspro: "Non vogliamo assolutamente che l'ambiente sia elettrico. Un messaggio di tranquillità per tutti dopo quello che è successo. In nottata e anche in mattinata, degli scalmanati hanno circondato l'albergo, alcuni sono anche scesi e hanno insultato pesantemente la squadra. Ci sarebbe da piangere, queste non sono manifestazioni che fanno onore all'Italia anche in ambito internazionale. Spero che la gara sia all'insegna del fair-play tra due squadre costruite bene che daranno spettacolo".