Bari, Grosso: "Pari che lascia l'amaro in bocca"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro la Salernitana, interviene l'allenatore del Bari, Fabio Grosso: "Ci rimane di un po' di amaro in bocca perché eravamo passati in vantaggio, potevamo anche incrementarlo, ma purtroppo abbiamo preso il pareggio, perso un po' le distanze tra i reparti. Potevamo fare meglio, dispiace. Dovevamo giocare, far girare più il pallone e invece abbiamo dato il pallino del gioco agli avversari. Un pari più per nostro demerito che per loro merito. Contro il Pescara, nel prossimo turno, sarà una gara delicata contro una squadra che ha bisogno di punti. Ci saranno delle difficoltà, ma anche noi potremmo crearle a loro".