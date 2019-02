Bari-Lecce, arriva anche il verdetto della Cassazione sul derby combinato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bari-Lecce fu una partita truccata: arriva anche il verdetto della Corte di Cassazione. La terza sezione del tribunale di ultimo grado, riporta corrieresalentino.it, ha infatti rigettato i ricorsi dell'ex presidente giallorosso Pierandrea Semeraro e l’imprenditore Carlo Quarta confermando la condanna a 1 anno e mezzo di reclusione (pena sospesa e non menzione) per i due imputati accusati di frode sportiva. Annullata con rinvio la sentenza di secondo grado relativa al terzo imputato, Marcello Di Lorenzo. Per chi non lo ricordasse, si tratta del derby disputato al San Nicola il 15 maggio 2011, vinto dal Lecce col risultato di 2-0, anche grazie all'autorete di Andrea Masiello, oggi all'Atalanta.