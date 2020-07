Barigelli (Gazzetta): "Dybala simbolo e l'intelligenza di Sarri: Juve ancora prima della classe"

La Juventus è campione d'Italia per la nona volta consecutiva. Questo il pensiero di Stefano Barigelli nell'editoriale su La Gazzetta dello Sport: "La Juve alla fine c'è riuscita a passare dall'otto al nove: d'altronde è o no la prima della classe? Allunga la striscia già unica nel calcio italiano: un record fenomenale, ma faticato, perfino sofferto, al termine del campionato più lungo e travagliato. Conquistato perché la distanza tra la squadra bianconera e le avversarie è talmente ampia che ha avuto ragione anche nella stagione meno brillante... Buttati via i codici di Max Allegri che avevano portato cinque scudetti di fila e due finali di Champions, abbracciato il credo tecnico di Sarri senza tuttavia avere interpreti in grado di metterlo in pratica, ne è uscita una Juve mai vista. Difesa penetrabile, scarsa sicurezza in se stessa, incapacità di chiudere le partite anche in pieno dominio e con un vantaggio di due gol. Ma la Juve è sempre la Juve: sa trovare perfino nel tunnel più buio la luce che porta allo scudetto... Sarri ha avuto l’intelligenza non banale di adattarsi, di cercare di vincere con quello che aveva, piuttosto che come voleva... Non è stata una nona con la grandiosità di Beethoven, però un Inno alla Joya i tifosi possono pure intonarlo. È lui, Dybala, il simbolo tecnico di questo scudetto. Doveva andare a Manchester invece si è impuntato, è partito dalla panchina, ha rimontato e alla fine sullo scudetto c’è impresso il suo marchio oltreché quello di Cristiano Ronaldo, anche ieri risolutivo nel primo gol e decisivo nel secondo".