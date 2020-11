Barillà: "La crescita della Juventus è evidente ma andrà valutata contro avversari più forti"

Ai microfoni di Radio Sportiva il giornalista de La Stampa Antonio Barillà ha parlato della vittoria della Juventus contro il Cagliari: "Non è stata una vittoria costruita solo sulle giocate di un fuoriclasse come Ronaldo, ma è arrivata attraverso il gioco di una squadra che ha sempre più una identità tattica nel 4-4-2 ibrido di Pirlo, oltre ad aver mostrato una determinazione che non si era vista in altre partite. Al cospetto però c'era un Cagliari un po' troppo friabile: la crescita è evidente ma è da valutare meglio di fronte ad avversari più corposi. De Ligt-Demiral? Ci sarà un progresso graduale perché non si possono mettere in discussione Chiellini e Bonucci e perché questa coppia giovane, che rappresenta il futuro, va valutata contro avversari più corposi, visto che l'attacco del Cagliari ieri è stato inesistente. Credo che De Ligt sarà titolare, mentre Demiral avrà un ingresso più graduale. Il futuro di Bernardeschi? Tutto dipenderà dalla sua volontà di aver continuità di impiego. La Juventus non l'ha mi messo in discussione e lui per ora non ha mai protestato per questo ruolo: la nazionale gli ha restituito fiducia, credo che per lui sarà una scelta di opportunità, ma se a sinistra l'uomo in grado di alternarsi a Alex Sandro è Bernardeschi, sarà un bene per lui e per la Juventus"-