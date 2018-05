Barillà presenta "Una storia scritta in panchina": prefazione di Allegri

Antonio Barillà, 52 anni, è prima firma della Juve. Ha lavorato per Tuttosport e per il Corriere dello Sport-Stadio. Ha seguito due Mondiali, un Europeo e tre finali di Champions League, raccontando la notte magica di Berlino 2006.

Se è vero che la storia la scrive chi vince, è giusto che una storia piena di successi venga raccontata attraverso le gesta di chi l'ha resa vincente. L'ultimo libro di Antonio Barillà "Juventus - Una storia scritta in panchina" sfoglia le pagine di un racconto che proprio quest'anno si è arricchito di un capitolo leggendario: quello del settimo scudetto consecutivo bianconero, entrato di diritto nel mito del calcio italiano. La penna di Barillà, eclettico giornalista de La Stampa, riavvolge il nastro delle imprese della Juve e ne traccia un ritratto in grado di ricostruire l'evoluzione di una professione centralissima nel mondo del pallone: quella dell'allenatore. Da Jeno Karoly a Massimiliano Allegri, l'autore rivela gesta e segreti di tutti i tecnici che hanno aiutato la Signora a crescere. Storie e uomini diversi, per epoca e temperamento: dalla sensibilità di Sandro Puppo al rigore di Heriberto Herrera, dalla spregiudicatezza di Gigi Maifredi alla carica di Antonio Conte. Fino alla stretta attualità targata Allegri, tecnico che porta la sua firma nella prefazione del libro di Barillà (insieme all'introduzione di Massimo Giletti), oltre che in calce alla straordinaria conquista dei sette titoli consecutivi in campionato. Il libro verrà presentato oggi alle 12 presso il circolo Sporting di Torino, corso Agnelli 45, in collaborazione con Circolo della Stampa e Ussi subalpina. Durante l'incontro interverrà l'amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta.