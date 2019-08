Barreto: "Conte è un fenomeno, sulla tattica è il numero uno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole contro l'Inter, l'attaccante del Gozzano Paulo Vitor Barreto ha dichiarato: "E' andata bene, sono contento anche perché era tanto che non giocavo, ero un po’ imballato".

Come hai vissuto il periodo prima del Gozzano?

"Mi sono sempre allenato, avevo delle proposte all’estero ma non ci volevo andare. In Italia non avevo nulla di concreto e poi è arrivato il progetto del Gozzano

Al Bari hai avuto Conte.

"E' un fenomeno. Sono felice sia arrivato all'Inter, ora cambierà un po' di cose. Io sono interista e speriamo di vincere qualcosa".

Perchè le punte si trovano bene col modo di giocare di Conte?

"Perché sulla tattica è il numero. E’ un martello (ride ndr), gli attaccanti avranno tante palle gol".

Sei il centravanti che ha segnato di più con Conte.

"Il mister è bravissimo. Sono felice sia arrivato all'Inter".

In rosa ci sono giocatori che possono tornare a far vincere l'Inter?

Sicuramente perchè sono all’Inter, quindi ci mancherebbe. Sono una bella squadra, vediamo dalla prima di campionato per vedere come stanno

Lukaku?

"Tanta roba. L’Inter poi gioca bene".