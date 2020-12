Barros Schelotto: "Araujo è uno dei migliori in MLS: vale la Juve. Bentancur non ancora al top"

Guillermo Barros Schelotto, ex allenatore dei Los Angeles Galaxy e del Boca Juniors, è stato intervistato da TuttoJuve per presentare l'obiettivo bianconero Julian Araujo e commentare anche il rendimento di Rodrigo Bentancur (entrambi sono stati suoi calciatori, rispettivamente in MLS e in Argentina). Queste le sue dichiarazioni in merito: "Bentancur ha cominciato bene la stagione, ma non ha ancora raggiunto la vetta. Sicuramente ci arriverà, perché possiede le potenzialità per arrivare a un livello più alto di prestazioni. In questo modo uscirà dalle difficoltà che sta incontrando e aiuterà la sua squadra. Sono convinto che resti uno dei migliori giocatori in Europa".

Araujo invece che tipo di giocatore è?

"È un giocatore che è stato lanciato nei Galaxy sotto la mia guida. Fisicamente è già tra i top della MLS, però non ha ancora 20 partite da titolare. Ha voglia di imparare e di crescere, ha molta personalità e potrebbe fare bene in Europa in club importanti come la Juventus".

Possiamo definirlo il nuovo Cuadrado?

"Non so se è corretto, ma Julian è un giocatore duttile che può essere schierato come difensore centrale o terzino destro. Per me ha le potenzialità per poter essere un'ottima ala in un modulo che prevede cinque centrocampisti".