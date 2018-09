L'ex attaccante della Roma, Gustavo Bartelt, ha parlato così al match program della società giallorossa di due tecnici iconici per la piazza: "Zeman era un bravo allenatore, ma pure un personaggio particolare. Con lui mi trovavo spesso davanti alla porta. Lo avessi seguito di più, come detto, avrei fatto meglio. Ma Capello mi lasciava maggiore libertà in campo, se mi vedeva dribblare non mi rimproverava. Due grandi tecnici, totalmente diversi".