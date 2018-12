Il giornalista Marino Bartoletti ricorda il suo rapporto con Diego Armando Maradona, quando il Pibe de oro argentino era in forza al Napoli. "Maradona aveva un culto dell’amicizia che non avevo mai visto in altri calciatori. Ricordo, nella primavera del 1991, che lo invitai a 'Pressing' e gli anticipai che c’era un rimborso spese. Mi disse ‘se me lo ripeti ancora non vengo’, voleva farlo solo per amicizia e alla fine gli regalai una cassetta con le canzoni di Cristina D’Avena per le sue bambine”, ha detto attraverso Radio Kiss Kiss Napoli.