Bartoletti sul Corriere di Bologna: "Inzaghi, il bello del debuttante"

Sulle colonne de Il Corriere di Bologna, Marino Bartoletti racconta il momento dei rossoblù. "Lo confesso: ero sceso dalla collina con un po' di preoccupazione per il mio vecchio amico Pippo. Troppo evanescenti, fino alle 15:40 di ieri, le prestazioni del 'Bologna dei zero gol' (...). Sono felice per il mio vecchio amico, che con una coerenza degna della sua tenacia come giocatore, è andato avanti per il suo percorso tattico, infischiandosene di tutto e di tutti, avendo il plso delle potenzialità umane della squadra e lanciando nella mischia giovani attori protagonisti inaspettati: all'insegna del bello del debuttante".