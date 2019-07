Barzagli: "L'anno scorso ero al limite, per allenare bisogna essere capaci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, si sta allenando in questi giorni a Coverciano con tutti i calciatori svincolati. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Ho avuto tanti allenatori, da quando ero ragazzo fino agli ultimi anni. Tutti sono stati fonte di ispirazione, ognuno con il suo metodo. Non so bene se farò l'allenatore, penso che ci voglia passione e devi essere capace".

Le manca il calcio giocato?

"Al momento non mi manca niente, sono sereno. L'anno scorso ero arrivato al limite. Tra qualche mese mi potrà mancare, ma adesso va bene così. Fa bene staccare, ora abbiamo intrapreso una nuova avventura e lo faccio con lo stesso spirito".