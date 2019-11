Basaksehir-Roma 0-3: il tabellino della gara

© foto di www.imagephotoagency.it

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Basaksehir (4-3-3): Gunok; Ponck (1' st Robinho), Skrtel (7' st Ozcan), Epureanu (45' Robinho), Clichy; Azubuike, Topal, Kahveci; Visca, Crivelli, Gulbrandsen (16' Behich). A disp.: Babacan, Aleksic, Turan, Demba Ba. All.: Okan Buruk

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov (8' st Spinazzola); Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini (27' st Under), Kluivert; Dzeko (27' st Mkhitaryan). A disp.: Fuzato, Fazio, Under, Perotti, Kalinic. All.: Fonseca

Arbitro: Hategan (Romania)

Marcatori: 30' rig. Veretout (R), 40' Kluivert (R), 45' Dzeko (R)

Ammoniti: Topal (B), Kolarov (R)