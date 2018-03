Batistuta avvisa Sampaoli: "Icardi mette pressione con i suoi gol"

© foto di Federico De Luca

Gabriel Batistuta, ex attaccante di Fiorentina, Roma ed Inter, ha commentato il momento di due bomber argentini sul proprio profilo Twitter: "Messi si avvicina al Mondiale nel migliore dei modi, mentre Icardi mette pressione con i suoi gol". Riferimento a Sampaoli, che non ha convocato il bomber nerazzurro per le amichevoli delle prossime settimana.