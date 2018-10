Batistuta: "CR7 leader fuori dal campo. Messi il migliore al mondo"

© foto di Federico De Luca

Gabriel Omar Batistuta è stato intervistato dalla Domenica Sportiva: "Ho avuto offerte da tutte le grandi squadre, ma amavo le sfide, volevo partire in svantaggio. Il gol che mi lega ai tifosi viola è quello segnato a Wembley con l'Arsenal. Ci davano per spacciati, invece siamo andati avanti. Il gol al Camp Nou? Non era stata una bella settimana, i tifosi mi avevano insultato così quando ho segnato mi è venuta fuori questa esultanza. Roma e Nazionale, grandi rimpianti. A Roma potevamo vincere tantissimo, idem in Nazionale. Cristiano Ronaldo? Per quello che vedo, è un vero leader, più nell'ambiente che nella partita. Al contrario di Messi, che è leader in campo. È il migliore al mondo. La Juve può vincere la Champions anche senza Cristiano Ronaldo, è una delle squadre più solide. Il calcio italiano è sempre stato più noioso, molto tattico, per intenditori. Higuain? Mi piace, avere la maglia numero 9 in Argentina non è facile. Il calcio oggi è cambiato molto, si gioca in maniera diversa. Le mie condizioni fisiche? Sto meglio, provo ancora dolore ma sto bene. Non mi sono mai risparmiato, oggi col senno di poi forse giocherei qualche partita in meno. Chiesa? È forte e giovane. Ho imparato nel calcio che i giovani devono ripetersi nel tempo, non è facile. Non so cosa potrà fare nel futuro, dipende tutto da lui, ha tante possibilità non deve mollare. La scomparsa di Astori ha colpito tutto il mondo. Era un bravo ragazzo, teneva molto alla squadra, è stata una gran perdita".