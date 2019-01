Batistuta dedica a Emiliano Sala: oggi prego per te

Fonte: Twitter

© foto di Mario Tenerani

Gabriel Batistuta affida Twitter il suo pensiero per il bomber argentino Emiliano Sala

“Perché sei un calciatore argentino di Santa Fé con gli stessi sogni che ho avuto io in Europa, perchè hai sostenuto lo stesso mio sacrificio, perchè giochi nel mio stesso ruolo. Perché so che i veri bomber non si arrendono mai. Oggi prego per te 🙏🏼”