Batistuta sugli scontri prima di River-Boca: "Vergognoso, deplorevole"

Significativo tweet di Gabriel Omar Batistuta, uno dei migliori attaccanti della storia dell'Argentina, in merito a quanto successo questa sera a Buenos Aires, con River Plate-Boca Juniors - finale di ritorno di Copa Libertadores - sospesa per gli scontri che ci sono stati fuori lo stadio Monumental e per l'assalto all'autobus del Boca. "Un'altra opportunità persa dinanzi al mondo che ci osserva. Vergognoso, deplorevole", ha scritto.

Otra oportunidad más perdida delante del mundo entero que nos observa, vergonzoso, lamentable. — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 24 novembre 2018