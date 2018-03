Batistuta sull'Argentina: "Higuain più di Icardi. Non c'è posto per tutti"

© foto di Federico De Luca

Gabriel Omar Batistuta, ex attaccante di Fiorentina e Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport in vista del Mondiale in Russia: "L'Argentina ha grandi possibilità e può vincerlo, ha giocato tre finali di fila tra Coppa del Mondo e Copa America. Higuain o Icardi? Farei giocare il primo visto che sta facendo bene ed è lui il titolare. Non c'è posto per tutti e l'interista non giocherà. Io li vorrei entrambi comunque. Il Mondiale lo potrebbero vincere anche Brasile o Germania e attenzione alle sorprese che non mancano mai. Non è possibile fare pronostici".