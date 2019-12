© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo la vittoria per 2-0 e le prove di tridente, la gara fra Bayer Leverkusen e Juventus è stata caratterizzata da tre invasioni di campo: in tutte le occasioni i tifosi hanno provato a farsi un selfie con Cristiano Ronaldo. Se il primo è riuscito a strappare un abbraccio al fenomeno lusitano, lo stesso non si può dire per gli altri due: il secondo è stato bloccato dagli steward prima che si avvicinasse al portoghese, con lo stesso Ronaldo che ha evitato il tifoso. La terza invasione è arrivata al termine della gara: mentre CR7 festeggiava con in compagni, un tifoso gli ha poggiato la mano sulla spalla nel tentativo di scattarsi una foto. Subito è stato portato via da uno steward che ha di fatto trascinato anche lo stesso Ronaldo, che non si era reso conto della terza invasione ed è apparso visibilmente scocciato dopo l'ennesimo tentativo di selfie.