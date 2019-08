Campioni in campo domani contro l'Hertha, ma senza Perisic

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Comincia domani la nuova stagione di Bundesliga con l'anticipo tra i campioni del Bayern Monaco e l'Hertha Berlino. Ovvio favorita per vincere anche il prossimo titolo, e sarebbero 30/o, la squadra bavarese è chiamata a prendersi i primi tre punti per la nuova cavalcata vincente, come ha ammesso in conferenza stampa il tecnico, Niko Kovac: "Vogliamo difendere il titolo a tutti i costi. Domani giochiamo in casa e ovviamente vogliamo vincere la prima partita - ha affermato - anche se in questo momento nessuno sa davvero dove si trova. Soprattutto, non bisogna sopravvalutare i risultati delle gare preparatorie". Per la gara di domani, Kovac dovrà rinunciare a Javi Martinez, ancora a corto di preparazione, e all'ex interista Ivan Perisic, indisponibile a causa di una squalifica rimediata in serie A e che vale anche in un altro campionato. Per il resto, avrà tutta la rosa a disposizione per dare la prima gioia ai tifosi in un'Allianz Arena come sempre esaurita.