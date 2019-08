Franck Ribery è ufficialmente da qualche ora un nuovo calciatore della Fiorentina. Dodici anni dopo il suo approdo al Bayern Monaco, il francese si rimette in gioco ripartendo da Firenze. Un'esperienza indimenticabile, però, quella in Baviera, dove ha vinto più di ogni altro. Non è un caso perciò che il club tedesco lo abbia salutato tramite i propri profili ufficiali di comunicazione, augurandogli l'in bocca al lupo per l'esperienza a Firenze, con tanto di foto celebrativa che lo immortala in compagnia dei numerosi trofei conquistati.