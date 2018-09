Bayern Monaco, Hoeness: "Il PSG deve licenziare Antero Henrique"

Il numero uno del Bayern Monaco, Uli Hoeness, in un'intervista a Kicker ha parlato delle tattiche di mercato del PSG, ritenute inefficaci dal bavarese. "Ho consigliato al Paris Saint Germain di licenziare il direttore sportivo (Antero Henrique, ndr) quest'uomo non può essere un dirigente del club, se il PSG vuole essere considerato mondiale non può permettersi uno così. Volevamo tenerci Boateng, hanno offerto 38 milioni di euro ma ne abbiamo chiesti 10 in più, ben sapendo che non li avrebbero offerti".