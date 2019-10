Bazzani: "Il Milan ha sottovalutato il miracolo di Gattuso"

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante (e tifoso del Milan) Fabio Bazzani è intervenuto a Sportiva per commentare - tra le altre cose - il momento dei rossoneri: "Spalletti? Se la decisione è di cambiare allenatore, il suo nome dà ampie garanzie, perché ha dimostrato di essere uno di grande carisma e personalità, oltre che di far rendere al massimo il materiale che ha in mano. Al Milan si pretende quello che la storia dice, quindi uno che ha fatto bene alla Roma e portato l'Inter in Champions League ha tutte le credenziali per fare bene. Giampaolo? Lavorare al Milan non è facile e paga quello che non è venuto gli anni prima. Secondo me si è sottovalutato il miracolo che ha fatto Gattuso l'anno scorso: ha portato a 20 minuti dalla Champions League una squadra che non aveva il potenziale per puntare al quarto posto. Giampaolo paga i risultati e la differenza di vedute con la società".