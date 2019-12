Beach soccer, secondo posto Italia al Mondiale. Vince il Portogallo 6-4

L’Italia cede sul più bello, il Portogallo vince 6-4 e conquista la Coppa del Mondo. Non basta il solito grande terzo tempo Azzurro, i lusitani decisivi con il parziale di 2-0 nella ripresa. In gol Zurlo, Josep jr e due volte Ramacciotti. Gori sbaglia un rigore.

Il sogno Azzurro s’infrange contro il cinismo di un Portogallo bravo a capitalizzare le occasioni create. Sul rettangolo di sabbia dell’Estadio Mundialista “Los Pynandi” di Asuncion in Paraguay i lusitani battono l’Italia per 6-4 e si prendono la loro seconda Coppa del Mondo dopo quella del 2015. Il match si decide al 6’ st quando Jordan e Andre piazzano due colpi ferali e indirizzano la gara verso l’Atlantico. L’Italia si ferma sul più bello come nel 2008, non è bastata la decima rete di Zurlo, la sesta nelle ultime quattro partite e la doppietta di Ramacciotti nel solito terzo tempo tutto cuore e agonismo dell’Italia. Il viareggino ha impresso sei firme nelle gare ad eliminazione diretta. Gori ha sbagliato un rigore nel momento clou del match ma si laurea capocannoniere del torneo con 16 gol. Il classe 2000 Josep Jr al suo esordio in un Mondiale si toglie la soddisfazione di segnare una rete in finale. Il Portogallo quindi dopo il titolo europeo si prende quello Mondiale grazie alla tripletta di Jordan, il giocatore del nostro campionato nominato miglior beacher del 2019, ed oggi si è capito perché. Un riconoscimento va al ct Emiliano Del Duca che è riuscito in soli 20 mesi a riportare il titolo europeo in Italia dopo 13 anni e conquistare una finale Mondiale dopo più di due lustri.

Al termine della partita arrivano comunque le congratulazioni del Presidente della FIGC Gabriele Gravina:“Quello della Nazionale di beach soccer non è un sogno che si infrange piuttosto è un sogno che continua! Ringrazio giocatori, staff tecnico e organizzativo per questo argento mondiale, ma soprattutto per aver saputo emozionare i tifosi italiani e per aver avvicinato anche tanti curiosi. La FIGC e la LND credono molto in questa avvincente disciplina e continueranno ad investire per far crescere il movimento in campo internazionale e in quello nazionale”.

È beffardo pensare che questo Portogallo ha rischiato di non arrivarci a questa competizione perché proprio l’Italia alle Qualificazioni Europee giocate a Mosca lo scorso luglio ha battuto i lusitani per 4-3 nella fase a gironi costringendoli a giocarsi i Play Off con la Spagna.

ITALIA-PORTOGALLO 4-6 (1-1; 0-2; 3-3)

Italia: Del Mestre, Carpita, Corosiniti (Cap.), Frainetti, Chiavaro, Frainetti, Marinai, Josep Jr, Percia Montani, Palmacci, Zurlo, Gori. All: Emiliano Del Duca

Portogallo: Andrade, Petrony, Rui Coimbra, Torres, Von, Belchior, Leo Martins, Jordan, Ruben Brilhante, Madjer, Be Martins, Andre Lourenco. All: Mario Narciso

Arbitri: Ivo Moraes (Bra), Suhaimi Hachim (Mad), Ingilab Mammadov (Aze)

Reti: 6’pt Zurlo (I), 8’pt Leo Martins (P); 6’st Jordan (P), 6’st Andre Lourenco (P); 2’tt Jordan (P), 4’tt rig. Leo Martins (P), 7’tt Ramacciotti (I), 7’tt Josep Jr (I), 11’tt Jordan (P), 11’tt Ramacciotti (I)

Ammoniti: Chiavaro, Del Mestre (I), Jordan, Belchior (P)

RISULTATI

GIRONE DI QUALIFICAZIONE

1^ giornata (giovedì 21 Novembre)

Italia-Tahiti 12-4

Uruguay-Messico 1-0

2^ giornata (sabato 23 Novembre)

Tahiti-Messico 6-1

Uruguay-Italia 4-3

3^ giornata (lunedì 25 Novembre)

Messico-Italia 2-6

Tahiti-Uruguay 6-4

Classifica: Italia, Uruguay e Tahiti 6 punti; Messico 0

Quarti di finale (giovedì 28 Novembre)

Brasile-Russia 3-4

Senegal-Portogallo 2-4

Italia-Svizzera 5-4

Giappone-Uruguay 3-2

Semifinali (sabato 30 novembre)

Italia-Russia 8-7 det

Giappone-Portogallo 4-5 dcr (3-3)

Finali (domenica 1 dicembre)

3° e 4° posto

Russia-Giappone 5-4

1° e 2° posto

Italia-Portogallo 6-4