Beccalossi: "Conte all'Inter? A me piacerebbe, è un vincente"

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto l’ex nerazzurro Evaristo Beccalossi: “Il futuro di Gattuso? Credo che non c’entri il risultato della Champions, il Milan potrebbe comunque decidere per altre strade. Conte all’Inter? Prima di arrivare a Conte c’è Spalletti che ha un contratto, non darei niente per scontato. L’impressione che ho per Spalletti e per Gattuso è che la qualificazione in Champions League conterà fino a un certo punto. A me Conte piacerebbe, non conta il passato alla Juventus, ma la mentalità vincente”.