© foto di Federico De Luca

Nel salotto di Tiki Taka, in onda su Canale 5, è intervenuto l’ex nerazzurro Evaristo Beccalossi: “Icardi è un giocatore dell’Inter, c’è il dovere di recuperarlo. Ci sono stati dei problemi, ma in questo momento Mauro va recuperato. C’è bisogno di lui. Io guardo il giocatore, non il resto. Ha saltato qualche partita, ma i cavalli di razza anche se non si allenano possono incidere”.