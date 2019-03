© foto di Federico De Luca

Evaristo Beccalossi, storico ex calciatore dell'Inter oggi opinionista, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "La Juve è attrezzata per un grande traguardo, è costruita per vincere. La cosa fondamentale è crederci perché un risultato così si può ribaltare. Poi la Champions è la casa di Ronaldo, oltre alla presenza di altri calciatori che possono risolverla come Mandzukic o Pjanic. Anche Dybala ha sempre il colpo in canna per rivelarsi determinante".