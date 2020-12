Beckenbauer: "Pelé è stato il più forte di tutti i tempi, vincere tre Mondiali è qualcosa di unico"

Franz Beckenbauer ha parlato ai taccuini di France Football di quale sia stato il miglior giocatore di tutti i tempi: "Assolutamente ma per me, Pelé è stato il migliore di tutti i tempi, anche se è difficile paragonare le epoche e giocatori che non giocano nella stessa posizione. Maradona e Cruyff avevano senza dubbio talento, ma quello che ha fatto Pelé e che resterà nelle memorie, è stato di essere eccezionale per vent'anni. Aver vinto la Coppa del Mondo tre volte è unico".