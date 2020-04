Beckham a Ronaldo: "Come va il tuo inglese, Ronie?". La risposta del brasiliano diventa virale

Divertente siparietto, quello andato in scena in una diretta Instagram di Ronaldo con David Beckham. "Come va il tuo inglese?", la domanda del campione britannico al brasiliano. "Il mio inglese va male (ride, ndr). Migliora solo quando bevo qualcosa, magari un po' di vino, ma in quarantena non sto bevendo niente", la battuta del 'Fenomeno' al suo ex compagno di squadra tra le fila del Real Madrid. Uno sketch che in queste ore è subito diventato virale.