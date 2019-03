© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Piccola disavventura per David Beckham, ex stella di Manchester United, Real Madrid e Nazionale inglese che vanta trascorsi anche con le maglie di Paris Saint-Germain e Milan. Un passante, lo scorso novembre, ha beccato l'ex Spice boy a bordo della sua Bentley nel West End con una mano sul volante e l'altra lo smartphone. L'ex calciatore ha ammesso la propria colpa, affidandosi all'avvocato Nick Freeman. Nomen omen, tra l'altro, perché è spesso nominato dalle star per le controversie legali.