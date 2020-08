Bel gesto di Messi: il fenomeno argentino regala 50 respiratori artificiali agli ospedali di Rosario

Lionel Messi non dimentica mai le sue radici. Il capitano della Nazionale argentina ha donato, tramite la sua Fondazione, 50 respiratori artificiali agli ospedali di Rosario, la sua città natale, per aiutare la città a far fronte alla crisi sanitaria dovuta alla pandemia di coronavirus. Di questi 50 dispositivi, riporta As, 32 sono già arrivati ​​all'aeroporto di Rosario (su un volo privato), e saranno consegnati a diversi istituti dopo essere stati accuratamente controllati.