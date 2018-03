Belgio-Arabia Saudita, le formazioni ufficiali: c'è Mertens dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le formazioni ufficiali di Belgio-Arabia Saudita, in campo alle 20.45 stasera in amichevole. Nel Belgio val la pena notare la titolarità di Mertens, mentre in porta va Mignolet e si accomoda in panchina Nainggolan.

BELGIO (4-2-3-1): Mignolet; Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier; Witsel, De Bruyne; Hazard, Mertens, Carrasco; Lukaku.

ARABIA SAUDITA (4-4-2): Algarni; Falltah, Hawsawi, Al Harbi; Al Jassim, Otayf, Al-Mogahwi; Al Dawsari, Al Sahlawi, Al Muwallad.