Belgio, il ct Martinez: "Mertens attaccante moderno, contento di vederlo anche da numero 10"

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Primo posto nel ranking? Grazie mille. So che conoscete molti giocatori che fanno parte della nazionale, è soprattutto merito di questi campioni incredibili che giocano con la nazionale belga. La Nations League è già oggi una competizione fantastica ma diventerà prestigiosa nel tempo. Le semifinali saranno bellissime partite.

Mertens da numero 10 in campo? Sono veramente contento soprattutto del momento che sta attraversando, soprattutto perchè so che lui è contento. Lui desiderava andare avanti con il Napoli, è attaccante moderno ed intelligente.

Mertens contro Lukaku? Troppo presto per poter dire se la gara tra Inter e Napoli potrà segnare per lo Scudetto, ci sono poi competitor importanti come Juventus e Milan.

Un ricordo di Maradona e Paolo Rossi? E' un momento molto triste per il 2020, in un anno difficile. Sono state perde icone del calcio mondiale. Quando Paolo Rossi contribuì alla vittoria del mondiale ero giovane ma ricordo il suo valore. Maradona, stiamo parlando di un'icona leggenderia del calcio mondiale. Quando ero al Real Saragozza andai ad assistere un allenamento con Maradona, non ho mai rivisto fare cose come quelle che faceva Diego.