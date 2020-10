Belgio in lockdown. L'annuncio del premier De Croo: "Misure pesanti, ma è l'ultima possibilità"

Il premier belga Alexander De Croo ha annunciato nuove misure più severe per cercare di contenere il dilagare dei contagi da coronavirus. "Sono misure pesanti - ha detto - sono le misure dell'ultima possibilità". Tutti i negozi non essenziali saranno chiusi per un mese e mezzo. Lo stesso accadrà con le professioni da contatto come parrucchieri ed estetisti. Le nuove misure decise dal comitato di concertazione del Paese, entrerà in vigore il 2 novembre. Le scuole resteranno chiuse fino al 15 novembre. Il telelavoro sarà obbligatorio.