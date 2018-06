Belgio, l'ex ct Wilmots: "Nainggolan dovrebbe essere sempre tra i convocati"

© foto di Federico Gaetano

In questi giorni si è parlato molto dell'esclusione dai convocati del Belgio per il Mondiale di Radja Nainggolan. Intanto ha detto la sua l'ex commissario tecnico della nazionale belga, Marc Wilmots: "Per me, per la sua stagione, era uno dei tre migliori giocatori belgi. Per me dovrebbe essere sempre tra i 23, ma questa è l'opinione di un ex commissario tecnico".