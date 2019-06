La sconfitta per mano della Polonia nella gara inaugurale degli Europei Under21 ha lasciato un po' di amaro in bocca in casa belga, dove ci si aspettava un inizio più positivo. Al termine della partita il CT Johan Walem ha commentato la prestazione dei Giovani Diavoli, queste le dichiarazioni riportate da Walfoot.be:

"Certo, è una grande delusione, era palpabile negli spogliatoi. Era un'occasione che non abbiamo colto.

Abbiamo giocato bene per 35 minuti, prima di lasciar cadere il ritmo. Sapevamo che la Polonia ha delle buone ali che avrebbero creato problemi alla nostra difesa, quando si tratta di ragazzi giovani sappiamo che gli errori possono capitare. Il mio compito è cercare di ridurre questi errori.

Giocare bene per mezz'ora non è abbastanza in questo tipo di tornei, dobbiamo imparare da questo. Abbiamo avuto 4 occasioni per tempo e non le abbiamo concretizzate. Questa squadra è giovane e ha ancora molto da imparare e crescere".