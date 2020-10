Bellinazzo: "L'avvento del Covid-19 ha spazzato via le certezze della Juve. CR7 costa caro"

Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore”, è intervenuto su Radio Crc per parlare dello status economico del calcio italiano e in particolare di quello della Juventus: “L’operazione Cristiano Ronaldo stava portando grossi benefici alla Juve ma l’avvento del Covid ha spazzato via le certezze dei bianconeri che avrebbero dovuto confermare il trend nel 2020 e nel 2021. Visto che Ronaldo costa alla Juve 80 milioni all’anno, è possibile che nella quarta stagione venga studiata un’altra soluzione per contenere i costi in questo momento di crisi economica generale”.