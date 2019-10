Bellucci: "Bologna squadra di uomini veri. Zapata mi sta stupendo"

Claudio Bellucci, allenatore ed ex attaccante di Bologna e Sampdoria, ha parlato a Radio Sportiva: "Se Ranieri è la scelta giusta lo dirà il tempo, la Sampdoria è in una situazione difficile e raramente vista, serve continuità per uscirne. La rosa è composta da giocatori di buon livello che possono stare in Serie A, ora c'è più pressione su gli elementi che possono dare la scossa e dai quali ci si aspetta una risposta. Questioni societarie come alibi? Non penso che lo sia e nemmeno che possa esserlo, quando entri in campo devi dimenticarti del resto. Bologna? Ambiente eccezionale e pieno di entusiasmo, ora sono tutti intorno a squadra e Mihajlovic. I giocatori stanno dimostrando di essere uomini veri. Attaccante sorpresa della Serie A? Non è una sorpresa, ma Zapata mi stupisce sempre di più".