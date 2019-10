Bellucci: "Ibrahimovic al Bologna? Mihajlovic farebbe un altro miracolo"

Claudio Bellucci, ex attaccante di Bologna e Sampdoria, ha parlato al Corriere di Bologna dicendo la sua sulla prossima sfida in programma al Dall'Ara tre le due squadre: "I rossoblù stanno facendo bene ma possono migliorare. Tutta Genova invece vive un momento difficile a livello calcistico e nessuno si sarebbe potuto aspettare questo inizio della Samp. Sarà una partita spigolosa, forse non spettacolare".

La deciderà Palacio o Quagliarella?

"Ammiro tanto Rodrigo, fa un lavoro clamoroso per la squadra e sembra ancora un ragazzino. L'età non gli rende giustizia. Fabio però non segna da qualche settimana quindi bisogna stare molto attenti: può sbloccarsi da un momento all altro".

Intanto Mihajlovic ha chiamato Ibrahimovic.

"Zlatan ha speso parole bellissime, devono avere davvero un rapporto speciale. Sarebbe fantastico perché sono fermamente convinto che anche a 38 anni sia ancora in grado di fare la differenza in Italia. Bologna o Napoli: beato chi se lo prende. Sinisa farebbe un altro miracolo".