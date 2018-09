Beltrame: "Voglio riportare il Den Bosch in Eredivisie. Allegri un vincente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ritorno al Den Bosch per Stefano Beltrame, attaccante prodotto dal vivaio della Juventus, che a tuttojuve.com ha parlato dei suoi obiettivi stagionali: "Il ritorno è stato sicuramente positivo, perché la proprietà è cambiata e c'è un progetto molto importante alle spalle in quanto l'obiettivo è quello di ritornare subito in Eredivisie".

A livello personale?

"Innanzitutto mi piacerebbe poter segnare nel prossimo match, così andrei in gol per tre partite consecutive. In questa stagione, invece, a livello personale vorrei provare ad andare in doppia cifra sia a livello di marcature che a livello di assist. Mi piacerebbe tantissimo poter fare una stagione importante per andare in Serie A con il Den Bosch".

Su Allegri.

"Rispetto a mister Conte che ha un aspetto caratteriale molto forte, il mister Allegri può contare anche sull'aspetto tecnico. Ha una mentalità vincente importantissima ed è una persona molto preparata dal punto di vista tattico, poiché è in grado di leggere benissimo le partite e non sbaglia mai i cambi".