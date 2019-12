Benatia e l'aneddoto su Ronaldo: "Ho pensato non fosse normale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle frequenze di RMC Sport, emittente radiofonica francese, arriva un curioso aneddoto su Cristiano Ronaldo da Mehdi Benatia, centrale franco-marocchino che ha condiviso con il portoghese la prima metà della passata stagione: "Durante una partita a Bergamo contro l'Atalanta il tecnico ci sostituì entrambi perché tre giorni dopo avevamo un'altra partita. Quando eravamo entrambi sul pullman mi mandò un messaggio per sapere cosa facevo una volta rientrato a casa. Gli risposi: 'sono le undici, vado a casa. Perché?' Il suo messaggio successivo fu: 'Ti va di fare una sessione di allenamento in palestra? Non ho sudato oggi e devo andare in palestra. Vieni con me?' Una volta arrivati a Torino si vestì e andò in palestra. Sono sincero, ho pensato che tutto questo non fosse normale, ma dopo averci giocato insieme e averlo conosciuto lo rispetto ancora di più. Ha sacrificato tutta la sua vita per il calcio".