© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mehdi Benatia, ex difensore della Juventus ora all'Al Duhail, ha parlato di Cristiano Ronaldo"Ho avuto la possibilità di vedere a più riprese le sue prestazioni tra campionato e Champions e per quanto dimostrato meriterebbe di vincere il Pallone d'Oro anche se dobbiamo aspettare di vedere come finirà la Champions - riporta Sportitalia - Senza dimenticare che però c'è anche Messi che sta vivendo una stagione pazzesca anche se l'uscita di scena contro il Liverpool ha ridotto le sue possibilità di vincere. Comunque vada sarà il miglior al mondo a ricevere questo premio".