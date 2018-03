Benevento, ancora lavoro di recupero per Bacary Sagna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pomeriggio di lavoro per il Benevento. Sul rettangolo verde del “Ciro Vigorito”, i ragazzi di mister De Zerbi hanno continuato la preparazione in vista del match di sabato prossimo contro la Lazio. La seduta dell’antivigilia è stata caratterizzata prettamente da esercitazioni tattiche seguite da una partita a superficie ridotta. In gruppo anche i nazionali Parigini e Tosca rientrati in città nella serata di ieri. Ha proseguito il personale lavoro di recupero il difensore francese Sagna. I giallorossi torneranno in campo domani mattina per la rifinitura al termine della quale il tecnico bresciano diramerà la lista dei convocati che partiranno alla volta della Capitale.