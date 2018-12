Risultato finale: Benevento-Cittadella 1-0

Filippo Bandinelli, giocatore del Benevento, ha parlato cosi nel post partita ai microfoni di Rai Sport: “Siamo molto felici, ci tenevamo ad andare a Milano. Abbiamo vinto una partita difficilissima, c’erano tanti ragazzi che hanno giocato poco ma che hanno fatto una grandissima partita. Siamo un gruppo dove ci sono tanti giocatori forti, non è un problema chi scende in campo. Da domani ci concentreremo per il Verona, ci teniamo a far bene, dobbiamo continuare su questa strada".