Benevento, contro l'Empoli in Coppa Italia spazio a chi ha giocato meno. La probabile formazione

vedi letture

Dopo la sconfitta nel derby contro il Napoli, il Benevento ritorna in campo oggi pomeriggio al Vigorito contro l'Empoli, nella gara valevole per il terzo turno di Coppa Italia. Inzaghi, come preannunciato al termine della gara contro il Napoli, darà spazio a chi ha giocato di meno in questo inizio di stagione: probabile così, che possa esserci spazio per Maggio, Tello, Viola, Di Serio, Sau, Tuia ed altri, che in questa prima fase della stagione, hanno giocato poco. Curiosità per il ritorno in campo di Viola, che manca ormai dai campi di gioco dallo scorso marzo.

In caso di successo, il Benevento affronterebbe eventualmente la vincente della sfida tra Brescia e Perugia. Una occasione per Maggio e compagni di mettere minuti nelle gambe, in attesa della sfida di lunedì prossimo contro il Verona, nel Monday night della sesta giornata di campionato.

Questa la probabile formazione del Benevento per la gara di oggi: (4-3-2-1) Manfredini, Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia, Tello, Viola, Dabo, Insigne, Moncini, Di Serio.