Benevento, Iemmello e Djimsiti in gruppo. Solo palestra per Djuricic

Continua il lavoro dei giallorossi in vista della gara di domenica prossima contro l'Udinese. Questo pomeriggio, sul rettangolo verde di Paduli, mister De Zerbi ha impegnato i suoi uomini in una seduta tecnico-tattica, con la palla, sia in fase difensiva che offensiva. Si sono aggregati al gruppo Iemmello e Djimsiti mentre Djuricic ha lavorato solo in palestra. Hanno proseguito il personale programma di recupero D’Alessandro, Costa e Guilherme. Gli stregoni torneranno in campo nella giornata di domani. Appuntamento al "Ciro Vigorito" alle ore 15. Lo riporta il sito ufficiale del Benevento.