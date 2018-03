Benevento, lavoro di scarico per i titolari. Differenziato per Sandro

Fonte: beneventocalcio.club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rientrati ieri sera dalla trasferta toscana, i giallorossi di mister De Zerbi sono tornati, questa mattina, al centro sportivo di Paduli. Seduta defaticante per coloro che sono stati impiegati nella gara contro la Fiorentina, lavoro atletico seguito da esercitazioni tecnico-tattiche per gli altri. Programma differenziato per l'attaccante D'Alessandro e il centrocampista Sandro. Gli stregoni riposeranno nella giornata di domani.