Benevento-Lazio, nel prepartita verrà consegnato il premio Santin ai fratelli Inzaghi

Martedì 15 dicembre, allo stadio “Ciro Vigorito” di Benevento, il Comitato Promotore del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, che lo scorso 19 ottobre ha assegnato il Premio “Piero Santin” ai mister Filippo e Simone Inzaghi e al presidente Oreste Vigorito, consegnerà ufficialmente i riconoscimenti prima della gara Benevento-Lazio. Il Premio “Piero Santin”, giunto quest’anno alla seconda edizione, è un riconoscimento istituito per onorare la memoria del tecnico istriano, ma cavese di adozione Piero Santin, autentica icona per lo sport metelliano, scomparso nel dicembre 2017. Ha anche allenato il Benevento in tre stagioni diverse. I fratelli Filippo e Simone Inzaghi succedono nell’Albo d’Oro del Premio a Claudio Ranieri e a Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic del Bologna. Per il Comitato Promotore del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni” saranno presenti nell’occasione: il Presidente Giovanni Bisogno, il coordinatore Nunzio Siani, la signora Elvira Della Monica, Gian Piero Santin e Rino Santin, rispettivamente moglie, figlio e nipote di Piero Santin.