Benevento, le ultime verso la Lazio: l'ex Cataldi in cabina di regia

© foto di Federico De Luca

Secondo quanto riporta Sky Sport 24, il Benevento di De Zerbi, per la gara contro la Lazio, dovrebbe giocare col consueto 4-3-3. Sandro-Cataldi-Djuricic in mediana, per conquistare il primo punto lontano da casa l'idea è quella di giocare con Guilherme e Brignola ai fianchi di Iemmello. Out Sagna, ci sarà Venuti come terzino destro.